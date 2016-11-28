3 عادات خاطئة تؤدى إلى حدوث مشاكل بالجهاز الهضمى

كتبت لميس محمد

الأمعاء الصحية و السليمة أمر مهم لتحقيق الصحة المثالية، فتناول الوجبات السريعة يؤدى إلى تدهور صحة الأمعاء فى حين أن تناول الكثير من الخضروات يؤدى إلى صحة أفضل للأمعاء والتقليل من السكر مفيد لزيادة بكتيريا تعزيز الصحة فى الأمعاء، فقد نشر موقع “mind body green” 3 أسباب تؤدى لحدوث مشاكل بالأمعاء.

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المضادات الحيوية

: فى كل مرة نستخدم فيها المضادات الحيوية تؤدى إلى قتل البكتيريا الطبيعية التى تعيش فى الأمعاء، أما الخمائر فإنها لا تقتل بسبب المضادات الحيوية بل من الممكن أن تزيد وهكذا يحدث خلل فى التمثيل الغذائى، ففى أغلب الأحيان توصف المضادات الحيوية للأمراض البكتيرية ، و يفضل ألا نأخذها إلا عند الضرورة.

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دوية الحموضة

: الحموضة تقتل البكتيريا الضارة ،وعندما نأخذ الأدوية التى تخفف الحموضة نزيد من احتمالية انتشار الأمراض.

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نمط الحياة

: النشاط البدنى ، الروابط الاجتماعية ، المزاج السىء، الإجهاد ، الحيوانات الأليفة و عوامل أخرى نتعرض لها بشكل يومى تؤدى إلى التأثير على الجهاز الهضمى ، فاختيارك لنظام صحى مناسب لحياتك و متطلباتك يساعدك على الحفاظ على جهاز هضمى سليم.