وزير خارجية النرويج يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية النرويج"بورجه برنده"، بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسامح شكرى وزير الخارجية .

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير خارجية النرويج، معربًا عن تقديره للتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه لتطوير التعاون مع النرويج فى كافة المجالات، لاسيما فى القطاعات التى تتميز بها النرويج، وعلى رأسها الشحن البحرى وإدارة الموانئ والمصايد السمكية ومشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة.