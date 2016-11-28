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إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

>كتب محمود عبد الغنى

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، إخطارات من شركات الطيران بإلغاء 5 رحلات دولية لها لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأفاد مصادر ملاحية، أن الشركة المصرية العالمية ألغت 3 رحلات دولية، رحلة511 المتجهة إلى الكويت، ورحلة 105 المتجهة إلى الطائف، ورحلة 107 المتجهة إلى ينبع لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأضافت المصادر أن شركة النيل للطيران ألغت رحلتها رقم 184 المتجهة إلى بغداد، كما ألغت الخطوط العراقية رحلتها رقم 101 المتجهة إلى بغداد لعدم جدوها اقتصاديا للشركة لقلة الركاب.

 

 


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