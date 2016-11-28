المؤبد للمتورطين في جريمة الورقاء

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أمس حكماً بالسجن المؤبد بحق 5 خليجيين أدينوا بقتل خليجي عمداً في القضية التي اصطلح على تسميتها بـ «جريمة الورقاء» وأثارت اهتمام الرأي العام عند وقوعها في مارس من العام الماضي، لبشاعتها، واستهجانها على مجتمع الإمارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2015، حيث اتفق المدانون على قتل المجني عليه فتجمعوا وأعدوا لذلك أسلحة «سكاكين وسيوفاً ومادة الأسيد الحارقة» وما إن حضر وظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالسكاكين والسيوف قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات التي أدت لوفاته، مبينة أن ذلك تزامن بقيامهم جميعاً بالاعتداء باليد وبمادة حارقة على 3 أشخاص كانوا في مكان الحادث.