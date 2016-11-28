أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط 4 هاربين من "المؤبد"

Google+ Print
الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط 4 هاربين من "المؤبد" الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط 4 هاربين من "المؤبد"

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية وألقت القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى مدينة نصر ومصر القديمة وحدائق القبة.

وفى التفاصيل تمكن النقيب إبراهيم عبد القادر ضابط مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط " جمال.س" 38 سنة تاجر، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 4865 مدينة نصر أول لسنة 2014 "حيازة مخدرات".

ونجح النقيب حسن هشام ضابط مباحث قسم القديمة فى ضبط " محمد.ط " 25 سنة عاطل، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3442 شبرا الخيمة أول لسنة 2015 "حيازة مخدرات".

وألقى النقيب يوسف القرشى الدين ضابط مباحث قسم شرطة حدائق القبة القبض على " سيد.ع " 24 سنة عاطل، لمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 31234 لسنة 2012 "حيازة مخدرات".

وضبط النقيب مراد جمال ضابط مباحث قسم شرطة الزيتون "عماد.ر " 28 سنة عاطل والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3743 لسنة 2015 الزيتون "حيازة مخدرات".

تحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، أمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"