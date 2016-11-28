الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط 4 هاربين من "المؤبد"

كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية وألقت القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى مدينة نصر ومصر القديمة وحدائق القبة.

وفى التفاصيل تمكن النقيب إبراهيم عبد القادر ضابط مباحث قسم أول مدينة نصر من ضبط " جمال.س" 38 سنة تاجر، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 4865 مدينة نصر أول لسنة 2014 "حيازة مخدرات".

ونجح النقيب حسن هشام ضابط مباحث قسم مصر القديمة فى ضبط " محمد.ط " 25 سنة عاطل، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3442 شبرا الخيمة أول لسنة 2015 "حيازة مخدرات".

وألقى النقيب يوسف القرشى الدين ضابط مباحث قسم شرطة حدائق القبة القبض على " سيد.ع " 24 سنة عاطل، لمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 31234 لسنة 2012 "حيازة مخدرات".

وضبط النقيب مراد جمال ضابط مباحث قسم شرطة الزيتون "عماد.ر " 28 سنة عاطل والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3743 لسنة 2015 الزيتون "حيازة مخدرات".

تحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، أمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.