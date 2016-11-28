الخاسرون بمشروع أراضى "العاشر" يطالبون "الإسكان" بمراجعة ضوابط الحجز

الشرقية – إيمان مهنى

طالب عدد من الخاسرين بقرعة الأراضى المميزة بمدينة العاشر من رمضان، مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بإعادة مراجعة ضوابط التخصيص، وعدم رفع أى رسوم مالية عليهم جديدة عليهم، خاصة أن عدد القطع الباقية من القرعة التى سبق وتقدموا لها فعليا تكفى عددهم "على حد قولهم".

وقال عدد من الحاجزين الخاسرين لـ"اليوم السابع"، إن هناك أكثر من 1000 حاجز تقدموا طبقا للإعلان شهر مايو 2016 والذى تم طرح فيه عدد من قطع الأراضى المميزة على مستوى الجمهورية ومن ضمنها مدينة العاشر من رمضان بمقدم جدية حجز قدره مائة ألف جنيه.

وأضاف كل من مصطفى عبد الحميد وجرس عادل جرجس جاد، أن شهر يوليو الماضى تم عمل قرعة علنية للفائزين بقطع الأراضى وكان عدد من لم يحالفهم الحظ أكثر من ثلاثة آلاف متقدم بمبلغ مقدم حجز يزيد عن 300 مليون جنيه، ويكمل حاجز آخر يدعى " محمد فتحى محمد " أن الوزارة أخبرتنا وقتها بأنه سوف يتم عمل قرعة تكميلية بها 5000 قطعة وهذا عدد يكفى لجميع الخاسرين وبناء عليه استمر الخاسرون فى القرعه ولم يتم سحب مبلغ المقدم.

إيصالات الحاجزين

أحد إيصالات الحاجزين الخاسرين

الخاسرون يطالبون بمنحهم الأراضى دون رسوم

إيصالات الحاجزين

إيصال آخر لأحد الخاسرين

يناشدون بمنحهم أراضى