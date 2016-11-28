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أمن دمياط عن الطائرة المضبوطة بالزراعات: "طلعت لعبة ولم يستدل على صاحبها"

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أمن دمياط عن الطائرة المضبوطة بالزراعات: "طلعت لعبة ولم يستدل على صاحبها" أمن دمياط عن الطائرة المضبوطة بالزراعات: "طلعت لعبة ولم يستدل على صاحبها"

>دمياط - معتز الشربينى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط لـ"اليوم السابع"، أن الطائرة التى عثر عليها داخل أرض زراعية بمدينة ميت أبو غالب التابعة لمركز كفر سعد، هى "طائرة لعبة" من النوع المتقدم، وأنها خضعت لإجراءات فحص، ولم يتبين أنها تحمل أية أجهزة تجسس ولم تقم بالتقاط أية صور أو معلومات.

 

وقال المصدر، إن الطائرة لا تعتبر من ضمن طائرات التجسس المعروفة، والمستخدمة فى جمع المعلومات، مؤكدا أنه تم التحفظ على الطائرة ولم يستدل على صاحبها حتى الآن.

 

وكان هشام عرفان الخضرجى 45 سنة، مزارع من أبناء مدينة ميت أبو غالب، عثر على طائرة صغيرة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى، اشتبه فى أنها قد تكون طائرة تجسس تستخدم فى التقاط صور وجمع معلومات.


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