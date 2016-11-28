Dear Zindagi يحقق نجاحاً باهراً في يومه الأول

إنطلاقة قوية متوقعة حققها فيلم Dear Zindagi للنجمين شاروخان Shahrukhan و عليا بهات Alia Bhatt في يومه الأول بدور العرض السينمائية بالهند.

فقد حقق الفيلم يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني رقماً خيالياً في شباك التذاكر وصل الى 1,605,540 $، على عكس التوقعات التجارية التي وصلت 1,600,000 $ كنتيجة نهائية للفيلم.

وغرّد الناقد السينمائي الهندي Taran Adarsh بالقول: "بداية قوية وموفقة لفيلم Dear Zindagi في يومه الأول، ويبدو أن البداية قوية لذا من المتوقع أن تزداد وترتفع الأرقام مع بداية الأسبوع المقبل."

يذكر أن شاروخان نشر الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد عبر حسابه الخاص على انستقرام، حيث أطل فيه برفقة عليا على الدرّاجات.

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