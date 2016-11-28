سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 28/11/2016 بمحلات الصاغة

سعر الذهب اليوم، شهدت اسعار الذهب اليوم الاثنين حالة من التراجع الطفيف مقارنة مع تعاملات يوم الامس، وتزامنا أيضا مع الارتفاع العالمي الذي يشهده المعدن الأصفر، ود قال نادي نجيب صاحب منصب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات له لوسائل الإعلام، أن أسعار الذهب ستعرف في الأيام القادمة حالة من الاستقرار، منوها أنه بالوقت الراهن يعيش سوق هذا المعدن حالة من الركود في كل من الشراء والبيع بسبب تقلبات اسعار العملات الاجنبية خاصة الدولار واليورو، وايضاً بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

عالمياً، فقد إرتفعت اسعار الذهب اليوم بالتحديداً، مبتعدا عن الارقام التي كان فيها طيلة الاشهر الخمسة السابقة، حيث تلقى الذهب وبالتحديد في القارة الأسيوية حالة من الدعم المفاجئ بإرتفاع الطلب عليه والتهافت للشراء بكميات كبيرة.

يعتبر الذهب في الوقت الحالي وبالنسبة لغالبية المستثمرين الملاذ الوحيد الآمن للإستثمار بعد العقار، لهذا السبب يرغبون وبشكل يومي في متابعة تغيراته وأسعاره، من أجل شراءه وقت النزول وبيعه وقت الذروة في الطلب تحت قاعدة الإحتكار.

سعر الذهب اليوم الاثنين

تعاملات اليوم، نتعرف من خلالها على اسعار الذهب اليوم في التعاملات الأخيرة حسب مصادر موثوقة لنا من السوق المصري بالمصنعيات ومحلات الصاغة لكل العيارات.

الذهب عيار 24 بمبلغ 663 جنيه.

الذهب عيار 22 بمبلغ 565 جنيه.

الذهب عيار 21 بمبلغ 580 جنيه.

الذهب عيار 18 بمبلغ 497 جنيه.

الذهب عيار 14 بمبلغ 387 جنيه.

الذهب عيار 12 بمبلغ 310 جنيه.

أونصة الذهب “أوقية” بمبلغ 1210 دولار..

كيلو الذهب بمبلغ 605714 جنيه.

الجنيه الذهب بمبلغ 4680 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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