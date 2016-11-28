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ضبط 13 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 13 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط 13 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، مساء الأحد، من ضبط 13 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة .

 

وكان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

 

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "محمد.ن.م.ر" صاحب محل بقالة ومقيم مركز أبو حمص، وضبط بالمحل خاصته 10 أطنان و400 كيلو أرز أبيض، 1 طن 140 كيلو سكر مدعم ، 1 طن 125 كيلو دقيق مدعم، 576 زجاجة زيت صغيرة الحجم مدعمة - و167 زجاجة زيت كبيرة الحجم مدعمة - 130 باكته مسلة نباتى منتهية الصلاحية. 

 

بمواجهة اعتراف بحيازته للسلع المدعمة المضبوطة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التنسيق وإدارة تموين أبوحمص لاتخاذ شئونها وتحرر المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابة العامة.


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مصر 365

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