أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمخزن أدوات طباعة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

Google+ Print
السيطرة على حريق بمخزن أدوات طباعة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية السيطرة على حريق بمخزن أدوات طباعة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، مساء الأحد، من السيطرة على حريق بمخزن أدوات طباعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد  بنشوب حريق بمخزن لأدوات الطباعة بالمنطقة الصناعية، وتم السيطرة عليه، وتبين من التحريات نشوب الحريق بكمية من الكرتون والأحبار بمخزن ملك "طه ربيع عبد النعيم" 52 سنة، مهندس معمارى ومقيم الجيزة.

 

 

وتبين من التحريات، أن المخزن عبارة عن مبنى دور أرضى مقام على مساحة 150 مترا، ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية، ورجح صاحب المخزن أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

 

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3890 إدارى القسم لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365