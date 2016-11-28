السيطرة على حريق بمخزن أدوات طباعة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، مساء الأحد، من السيطرة على حريق بمخزن أدوات طباعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخزن لأدوات الطباعة بالمنطقة الصناعية، وتم السيطرة عليه، وتبين من التحريات نشوب الحريق بكمية من الكرتون والأحبار بمخزن ملك "طه ربيع عبد النعيم" 52 سنة، مهندس معمارى ومقيم الجيزة.

وتبين من التحريات، أن المخزن عبارة عن مبنى دور أرضى مقام على مساحة 150 مترا، ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية، ورجح صاحب المخزن أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3890 إدارى القسم لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.