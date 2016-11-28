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ختام المعرض الدولى لتكنولوجيا الأثاث "WOOD TECH".. اليوم

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ختام المعرض الدولى لتكنولوجيا الأثاث "WOOD TECH".. اليوم ختام المعرض الدولى لتكنولوجيا الأثاث "WOOD TECH".. اليوم

اختتمت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فعاليات أكبر معرض لتكنولوجيا الأثاث والصناعات الخشبية "WOOD TECH"، حيث شهد المعرض فى اليوم الثانى والأخير، إقبالا كبيرا من أبناء محافظة دمياط واضطرت إدارة المعرض إلى زيادة مدة المعرض إلى عدة ساعات نظرا للإقبال الكبير.

 

وقد طلب الكثير من رواد المعرض بضرورة إقامته سنويا ومد فترته أكثر من يومين، حيث إن هذه المدة غير كافية لاستيعاب المهتمين بصناعة الأثاث.

 
> وقد شهد المعرض خلال فترة إقامته والتى استمرت يومين تعاقد الكثير من مستوردى الأخشاب مع الشركات العارضة والتى تميزت معروضاتهم من الخامات بوجود خامات جديدة تعرض لأول مرة بجمهورية العربية، كما تمت إقامة العديد من الندوات على هامش المعرض استفاد منها رواد المعرض.

 

يذكر أن المعرض الدولى لتكنولوجيا الأثاث "WOOD TECH" افتتحه امس الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور السفير اليونانى بالقاهرة ويقام المعرض لأول مرة بمحافظة دمياط وهو أحد أكبر معارض تكنولوجيا الأثاث بالشرق الأوسط وقامت بتنظيمه شعبة الأثاث بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة دمياط.

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مصر 365

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