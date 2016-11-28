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بالصور.. انقطاع مياه الشرب عن طنطا لإحلال وتجديد الماسورة الرئيسية

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بالصور.. انقطاع مياه الشرب عن طنطا لإحلال وتجديد الماسورة الرئيسية بالصور.. انقطاع مياه الشرب عن طنطا لإحلال وتجديد الماسورة الرئيسية

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 03:37 ص

> الغربية إسلام الخياط

انقطعت مع الساعات الأولى لفجر اليوم مياه الشرب عن أحياء مدينة طنطا، للعمل بالماسورة الرئيسية واحلالها وتجديدها بعد انفجارها أمس.

 

وشهد موقع العمل بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا رفع حالة طوارى والدفع ب7 سيارات تابعة للشركة خوفا من غرق الشوارع أثناء الاحلال وتواجد مسؤلي الاحياء اول وثان طنطا  ومسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى  بموقع العمل للوقوف علي اخر تطورات ورفع تقرير للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية بما تم من أعمال. 

 

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أعلن أنه سيتم إجراء عملية إحلال وتجديد لماسورة المياه الرئيسية بمدينة طنطا بعد تآكلها وعدم صلاحيتها الأمر الذى أدى لحدوث إنفجار لتلك الماسورة صباح امس

لافتا بان اكدعلي أقطع المياه بعد الثانية عشرة صباحاً لإجراء عملية الإصلاح وتغيير الماسورة بأخرى جديدة حتى لا تتكررواقعة الإنفجار مرة اخرى وستستمر أعمال الإصلاح حتى صباح اليوم    

 

 

 

 

 


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