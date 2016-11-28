بالصور.. انقطاع مياه الشرب عن طنطا لإحلال وتجديد الماسورة الرئيسية

انقطعت مع الساعات الأولى لفجر اليوم مياه الشرب عن أحياء مدينة طنطا، للعمل بالماسورة الرئيسية واحلالها وتجديدها بعد انفجارها أمس.

وشهد موقع العمل بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا رفع حالة طوارى والدفع ب7 سيارات تابعة للشركة خوفا من غرق الشوارع أثناء الاحلال وتواجد مسؤلي الاحياء اول وثان طنطا ومسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بموقع العمل للوقوف علي اخر تطورات ورفع تقرير للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية بما تم من أعمال.