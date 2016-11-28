خادم الحرمين يستقبل الأمراء والوزراء والمشايخ.. وأبناءه مواطني المنطقة الشرقية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر الخليج أمس، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-، وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

كما حضره، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود وكيل وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سيف النصر بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير سلطان بن مشعل بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

الملك سلمان خلال حفل الاستقبال في الشرقية أمس

الملك سلمان خلال استقبال العلماء والمواطنين

جانب من حضور الاستقبال

خادم الحرمين مرحباً بالمسؤولين والمواطنين

الملك سلمان خلال استقبال العلماء والمواطنين

جانب من حضور الاستقبال