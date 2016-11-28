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الرئيس هادي يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن

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الرئيس هادي يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن الرئيس هادي يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي للوقوف على واقع البنك وسير عمله والإجراءات المتخذة في هذا الصدد منذ اتخاذ قرار نقله الى العاصمة المؤقتة عدن.

واشار الرئيس هادي إلى الضرورة التي بموجبها تم نقل البنك المركزي الى عدن بعد ان استنزف الانقلابيون موارده لمصلحة مجهودهم الحربي على حساب حياة المواطن وقوته اليومي وصولا الى مرحلة الافلاس وعدم القدرة على دفع مرتبات موظفي الدولة حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

وقال: "انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والانسانية تجاه شعبنا نتحمل العبء من مخلفات تركة الانقلابيين وعبثهم من خلال تجميع الموارد والحفاظ عليها للإيفاء باستحقاقات المواطن والموظف العام".

ولفت الرئيس اليمني إلى الاجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة اليمنية في هذا الصدد، مبشرا الجميع بانتهاء تداعيات شح الموارد قريبا. ونوه بجهود محافظ البنك المركزي ومجلس الادارة التي يؤدونها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي منصر القعيطي ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني وأعضاء مجلس الإدارة، الخطوات التي تم القيام بها في تثبيت الإجراءات المهمة لمصلحة العمل وتعزيز نشاط البنك، وقدم محافظ البنك المركزي شرحا تفصيليا ووافيا تضمن الجهود التي تم القيام بها والتي افضت وستفضي في النهاية الى تحقيق الغايات المطلوبة التي يتطلع اليها المواطن في ظل استقرار معيشي يحقق العيش الكريم لأبنائه.

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