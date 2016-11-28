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د. الطريفي: الأدباء يتحملون مسؤولية عظيمة في التعبير عن الحراك الوطني

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د. الطريفي: الأدباء يتحملون مسؤولية عظيمة في التعبير عن الحراك الوطني د. الطريفي: الأدباء يتحملون مسؤولية عظيمة في التعبير عن الحراك الوطني

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن على الأدباء والمثقفين مسؤولية عظيمة في رصد التحولات التي يعيشها الوطن وأن يكونوا جزءا من رؤية المملكة 2030 في جانبها الثقافي والفكري.

وقال د. الطريفي خلال افتتاحه تحت الرعاية الملكية مساء أمس، مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس إن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر تندرج في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم ومساندة الأدب والأدباء، ورفعة وعلو شأن الحركة الأدبية في المملكة، وتوفير مختلف أدوات النهوض بها.

وكشف الوزير الطريفي عن العمل على موسوعة ثقافية أدبية فنية وتحويل القصة والرواية لأعمال مرئية، وكرم وزير الثقافة والإعلام 13 شاعراً وثلاث مؤسسات خدمت الأدب العربي.

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