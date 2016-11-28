محمد بن زايد: «روّج مشروعك في القصر» تعــزز إمكانيـات وقـدرات رواد العمـل

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير أندرو دوق يورك أمس في أبوظبي إطلاق النسخة الإماراتية من مسابقة «روّج مشروعك في القصر- الإمارات» بعد أن تم اختيار صندوق خليفة لتطوير المشاريع ليكون الشريك الاستراتيجي لهذه المسابقة العالمية في منطقة الخليج العربي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إننا نرحب بمثل هذه المبادرات النوعية والخلاقة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز إمكانيات وقدرات رائد العمل وتتيح له فرصة الاستفادة من الخبرات العالمية المرموقة في مختلف المجالات موجهاً الشكر للأمير أندرو دوق يورك على طرح هذه المبادرة.

وتهدف مبادرة «روج مشروعك في القصر» التي أطلقها الأمير أندرو في المملكة المتحدة في العام 2014 إلى تمكين المتأهلين من رواد أعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها سواء كانت مالية أو تسويقية أو إدارية أو تطويرية وغيرها أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة في قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة وذلك ليحظوا بفرصة للدعم وتطوير مشاريعهم.

تعزيز القدرات

من جهته قال دوق يورك إنه لشرف عظيم أن نتعاون مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصندوق خليفة لتطوير المشاريع لجلب مبادرة «روج مشروعك في القصر» إلى أبوظبي ودول الخليج العربية بصفة عامة.

وأضاف أن المبادرة بدأت في المملكة المتحدة في العام 2014 لتشجيع ودعم رواد الأعمال وريادة الأعمال بصفة عامة.. وقد توسعت خلال السنتين الماضيتين لتدعم 240 مشروعاً وتساهم في خلق ما يقارب 700 فرصة عمل وما يفوق 250 مليون جنيه استرليني في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الطلب لدعم التواصل الدولي من قبل رواد الأعمال البريطانيين والمشاريع مازال يتطور مما يجعلني الآن قادراً على تطوير المبادرة وجلب «روّج مشروعك في القصر» التي تعتبر علامة فريدة إلى الشرق الأوسط، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يشاركه نفس الاهتمام لدعم ريادة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول الخليج العربية بصفة عامة.

وأضاف أن هذا البرنامج سيمكن رواد الأعمال الخليجيين من تطوير مشاريعهم ودخول الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات التي يمكننا توفيرها لهم.. وإنني أتمنى لرواد الأعمال المحتملين في دول الخليج العربية حظاً وافراً للترشح وتقديم طلباتهم ليكونوا جزءاً من مبادرة اعرض في القصر.

مبادرة نوعية

من جانبه قال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع إننا نفخر باختيار صندوق خليفة ليكون شريكاً استراتيجياً لهذه المبادرة النوعية والمميزة، معرباً عن استعداد الصندوق لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المسابقة في دورتها الأولى في أبوظبي.

وأوضح أن الصندوق تمكّن خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق إنجازات مهمة في مجال بث روح ريادة الأعمال وتشجيع مختلف فئات المجتمع على الإبداع والابتكار، وذلك عبر العديد من البرامج التي تم طرحها أو رعايتها منذ تدشين خدمات الصندوق في العام 2007.

وأكد أن الصندوق الذي نظم أكثر من 507 دورات تدريبية استفاد منها نحو 7600 مواطن ومواطنة سيواصل مساعيه لنشر ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تشجيع المواطنين على الإبداع والتميز.. مشيراً إلى أن «اعرض في القصر» من الفعاليات التي حققت نجاحاً لافتاً منذ إطلاقها في العام 2014.

طلبات وترشيحات

وأشار النويس إلى أن صندوق خليفة سيفتح في الربع الأول من العام المقبل باب تلقي الطلبات والترشيحات للمشاريع الابتكارية المميزة، حيث سيتم تصنيفها وفقاً لاحتياجاتها لتخضع للتقييم الأولي.

وأضاف أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متقدمة في أبوظبي للمتأهلين من أصحاب المشاريع يتم تنظيمها بالتعاون بين صندوق خليفة ومكتب دوق يورك ليتم بعد ذلك بدء المنافسات للتأهل النهائي.

وأوضح النويس أن المتأهلين سيقومون بعرض مشاريعهم في قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة مع مجموعة من رواد الأعمال من مختلف دول العالم حيث سيتواصلون مع عدد من الخبراء والمستشارين وسيتلقون النصائح في مختلف مجالات مختلفة.

يشار إلى أن أكثر من 1800 متسابق شاركوا في هذه المسابقة فيما تشير الإحصاءات إلى أن المشاريع المشاركة في مبادرة اعرض في القصر ساهمت بتوفير أكثر من 700 وظيفة في المملكة المتحدة.