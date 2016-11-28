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محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيسي السودان وإقليم كردستان العراق

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محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيسي السودان وإقليم كردستان العراق محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيسي السودان وإقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، كل على حدة، الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، ومسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، اللذين يزوران البلاد لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

ورحب سموه بضيفي البلاد، وتبادل معهما الأحاديث حول علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بلديهما ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها، بما يحقق ويخدم المصالح المشتركة. وتم خلال اللقاءين تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم دولة الإمارات، وكلاً من جمهورية السودان وإقليم كردستان العراق.

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