مسؤولون وقيادات شرطية ووفود دبلوماسية يعزّون في الفقيد

قدّم كبار المسؤولين والقيادات الشرطية واجب العزاء في وفاة المغفور له الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس عزاء المرحوم في منطقة الطوار في دبي، حيث قدموا صادق عزائهم ومواساتهم إلى إخوان الفقيد ونجله، راجين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

فقد زار مجلس العزاء كل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان سمو حاكم دبي،

وسعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني في دبي.

كما قدمت قيادات شرطية واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى خميس المزينة، إذ زار مجلس العزاء كل من: اللواء علي علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد محمد عبد الله علوان، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، معربين عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، ومبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما زار مجلس العزاء وفود دبلوماسية، منهم قناصل كل من قطر والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبولندا وتونس والأردن.

وواسى وفد من قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أسرة الفقيد، حيث قدم العزاء أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للقطاع، ورياض مقدادي، رئيس التحرير التنفيذي لـ«البيان»، وسامي الريامي، رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، ومديرو تحرير القطاع ورؤساء الأقسام، معربين عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لأسرة الفقيد، وداعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.