محمد بن راشد وحمد الشرقي يعزّيان في وفاة خميس مطر المزينة

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.

كما قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء في الفقيد.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، مجلس عزاء المرحوم في منطقة الطوار في دبي، صباح أمس، حيث قدّم صادق عزائه ومواساته إلى إخوان الفقيد ونجله، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إلى ذلك، قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي.

فقد زار سموه، بعد ظهر أمس، مجلس عزاء المغفور له بإذن الله تعالى في منطقة الطوار في دبي، حيث أعرب لأشقاء الفقيد ونجله عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه «إنا لله وإنا إليه راجعون».

مواساة

كما زار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ومعالي راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، ومعالي أحمد بن خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، مجلس عزاء المرحوم، حيث قدّموا صادق عزائهم ومواساتهم إلى ذوي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدّم واجب العزاء أمس، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس الدائرة المالية رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة، وسعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومطر الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن سيف مصبح عبد الله المسافري، رئيس هيئة العمليات، وسيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.