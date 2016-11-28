محمد بن راشد: مجلس التعاون مظلة واقية تحمي مقدرات ومكتسبات دوله وشعوبه

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن دعم دولة الإمارات رئيساً وحكومة وشعباً لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وصفه سموه بالمظلة الواقية التي تحمي مقدرات ومكتسبات دوله وشعوبه على مختلف الصعد وفي جميع الميادين وقال سموه: «إنه قدرنا جميعاً».

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد استعرض سموه والزياني مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وحرص القادة والزعماء على تفعيل دور المجلس وهيئاته ولجانه في تحقيق التكامل الاقتصادي في شتى القطاعات والتنسيق الأمني والدفاعي الذي يحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تقرير الدكتور الزياني حول مسيرة المجلس والخطوات التي قطعتها الدول الأعضاء وصولاً إلى الأهداف الوطنية المشتركة لشعوبها ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني والتنسيق السياسي الكامل في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأعرب سموه عن مباركته لهذه الخطوات الإيجابية.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور الزياني جدول أعمال القمة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر المقبل واللقاء المرتقب الذي سيجمع القادة والزعماء مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي خلال فترة انعقاد القمة في المنامة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.