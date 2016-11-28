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محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة خميس المزينة

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محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة خميس المزينة محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة خميس المزينة

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس واجب العزاء في وفاة الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطوار بدبي عن خالص تعازيه ومواساته لابن وإخوان الفقيد وأسرته داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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