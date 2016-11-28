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محافظ البكيرية يتقدم المشاركين بمبادرة المشي «قول وفعل»

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محافظ البكيرية يتقدم المشاركين بمبادرة المشي «قول وفعل» محافظ البكيرية يتقدم المشاركين بمبادرة المشي «قول وفعل»

رعى محافظ البكيرية م. صالح الخليفة، مبادرة المشي «قول وفعل»، التي نظّمها نادي الحيّ في مدرسة سعود الكبير بتعليم البكيرية بإشراف قسم نشاط الطلاب، وشارك بالمبادرة مدير التعليم المكلّف د. خالد الراجح، ومدير المستشفى والقطاع الصحي د. خالد البجيدي، ونائب رئس لجنة الأهالي د. سليمان النملة، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية محمد القضيبي، وعدد من مديري الدوائر الحكوميّة والأهالي ومنسوبي التعليم. وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 200 مشارك في مختلف الأعمار، بمساندة الجهات الأمنية التي كان لها الدور الكبير في تنظيم مسيرة المشاركين، كما شارك صندوق الموارد البشرية بالبكيرية «هدف» ولجنة الشباب والمستشفى والتأهيل الشامل والهلال الاحمر بالمبادرة. وفور وصول المحافظ لنقطة النهاية بمبادرة المشي مقر نادي الحي بمدرسة سعود الكبير، أجرى جولة على جميع مرافق النادي، واطلع على مركز تسجيل الطلاب، ثم مركز مصادر التعلم، بعدها زار الكوفي المخصص لطلاب النادي، ثم صالة اللياقة البدنية وصالة الألعاب الإلكترونية والملاعب الرياضية. وعبر م. الخليفة عن سعادته بالمشاركة بمبادرة «قول وفعل»، والتي تهدف إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة ودورها الإيجابي على الصحة البدنية، مقدماً شكره لمدير التعليم، ومدير نادي الحي، وجميع العاملين والمشرفين، على جهودهم المبذولة في إخراج هذا النادي بهذه الصورة الجميلة، سائلاً الله أن يحقق هذا النادي الأهداف التربوية والتعليمية والاجتماعية المرجوة منه. ومن جهته، بين مدير نادي الحيّ بمدرسة سعود الكبير يوسف الفريح: أنّ هذه المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي، وهي رسالة للمجتمع عن أهمية الرياضة ووجوب توعية أبنائهم على ممارستها والتي هي من أساسيات عمل نادي الحي في المجال الرياضي، شاكراً الجميع على مبادرتهم وتفاعلهم وانضباطهم خلال مسيرة المشي، والعاملين بالنادي على جهودهم في إنجاح المبادرة، رافعاً شكره وتقديره للجهات الأمنية. كما قدّم مدير تعليم البكيرية المكلّف د. خالد الراجح شكره لمحافظ البكيرية على رعايته ومشاركته أبناءَه الطلاب هذه المبادرة ولجميع المشاركين من الدوائر الحكومية والأهالي ومنسوبي التعليم والطلاب.

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