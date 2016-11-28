سلطان بن سلمان: بنك التنمية الاجتماعية تتويج لعمل الخير الممنهج

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، أهمية تناغم أداء قطاعات الدولة المختلفة، وتكامل الجهد، والعمل وفق رؤية موحدة تستهدف في المقام الأول تحقيق تنمية المواطن وازدهار وأمن واستقرار الوطن.

وقال سموه في تصريح صحافي: "إن جمعية الأطفال المعوقين حرصت منذ تأسيسها قبل ثلاثين عاماً على العمل في اطار منظومة متكاملة تضم القطاعات المعنية سواء حكومية أو خيرية أو تجارية أو إعلامية أو تعليمية، بما يوفر منهجية علمية دائمة ومتجددة في التعامل مع العمل الخيري بوجه عام، وقضية الإعاقة بوجه خاص".

وأشار الى أن تلك المنهجية أثمرت مخرجات مميزة ونقلة وطنية نوعية على صعيد التشريعات والأنظمة، أو على صعيد الوعي العام، أو على صعيد برامج الرعاية المتخصصة حتى باتت المملكة صاحبة تجربة متفوقة في هذا الصدد.

وذكر سموه أن صدور قرار مقام مجلس الوزراء بتعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية"، يعد نموذجاً لذلك التعاون والتنسيق القائمين بين القطاعات المعنية، مشيراً الى أن ذلك القرار توجّ توصية رفعها مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الى وزارة الشئون الاجتماعية –بمسماها القديم– قبل سنوات بدراسة جدوى لتأسيس صندوق للتنمية الاجتماعية، حيث رحبت الوزارة بالمقترح وأفادت أنه سيتم دراسته والرفع به، لتأخذ التوصية مسارها حتى صدور الموافقة الكريمة.

من جهة ثانية، التقى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض أمس، سفير هولندا لدى المملكة السيد يوست رينتشيس، كما التقى سموه سفير كندا لدى المملكة السيد دينيس هوراك، وجرى خلال اللقائين بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.