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١٣٧ حادثاً مرورياً تشهدها الرياض تزامناً مع الأمطار

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١٣٧ حادثاً مرورياً تشهدها الرياض تزامناً مع الأمطار ١٣٧ حادثاً مرورياً تشهدها الرياض تزامناً مع الأمطار

سجلت مدينة الرياض يوم أمس ( ١٣٧) حادثاً مرورياً نتج عنها (٣) إصابات، وذلك تزامناً مع هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة يوم أمس .

وأوضح العقيد سعد بن مناحي القحطاني رئيس مركز القيادة والتحكم بمرور الرياض أن المركز تلقى ما مجموعه ( ٣٩٢٨ ) اتصالاً شاملاً منها للإبلاغ عن عدد المواقع التي شهدت تجمعات مياه بلغت (٥١) موقعاً تم تمريرها للجهات المعنية والتعامل معها من قبل فرق المرور لتأمين سلامة مستخدمي الطرق حتى يتم الانتهاء من سحب المياه حيث باشرت فرق أمانة الرياض ووزارة النقل التعامل مع كافة بلاغات تجمعات المياه. كما تلقى المركز المروري بلاغات لخدمات عامة وطلب مساعدة والإبلاغ عن بعض الحالات في شوارع وطرقات مدينة الرياض تم التعامل معها من قبل الفرق الميدانية.

وبين العقيد القحطاني أن فرق المرور الميدانية المتمركزة عند مداخل مدينة الرياض وعلى الطرق الرئيسية للعاصمة تولت فرز الشاحنات بالتنسيق مع أمن الطرق وذلك للحد من تأثير الشاحنات على حركة السير.

ودعا العقيد القحطاني كل من تعرض إلى حادث مروري -لا قدر الله- إلى إزاحة وإخراج المركبات عن الطريق ومن ثم الإبلاغ عن الحادث، مناشداً قائدي السيارات إلى الحد من الخروج خاصة وقت هطول الأمطار وتوخي الحذر أثناء القيادة وقت هطول الأمطار وعدم الدخول في المستنقعات المائية وتجمعات المياه.

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