الدفاع المدني يباشر 457 بلاغاً جراء الأمطار والسيول

أوضح المركز الاعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، ان مراكز التحكم والتوجيه بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والباحة والشرقية وجازان وتبوك، استقبلت من يوم الاربعاء الموافق 23/2/1438هـ وحتى صباح أمس الاحد 457 بلاغاً، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الاعلامي إن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بالمنطقة الشرقية حيث تم تلقي، منها 381 بلاغاً في الشرقية، و55 بلاغاً في الرياض، و14 بلاغاً في تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات حالة وفاة واحدة في مدينة الرياض.

كما بلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم 132 شخصا، منهم 104 في الرياض و21 في الشرقية، وأشار المركز الإعلامي إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات، حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها 102، وقامت بإخلاء وايواء 12 اسرة. وأهاب المركز الاعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.