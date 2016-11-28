أمير القصيم يشدد على الجهات الحكومية والخدمية تفعيل «صوت المواطن»

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ظهر أمس، خدمة "صوت المواطن" في مرحلته الثانية، عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، ضمن برنامج المواطن أولاً الذي أطلقه سموه سابقاً.

وأكد أمير القصيم، أن نظام صوت المواطن، يأتي في نطاق سعي الإمارة لنشر ثقافة العمل الجماعي والشراكة الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة، وأهمية التكاتف وتوفير الجهود للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيراً إلى أن إطلاق النظام بمرحلته الثانية سيتيح الفرصة للمستفيدين من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة، بإشراف مباشر من الإمارة.

وأشاد أمير منطقة القصيم بهذه الخدمة المميزة التي توصل صوت المواطن بشكل سريع لأي اقتراح أو شكوى لكي تصل للمسؤول أولاً بأول، مشدداً على الجهات الحكومية والخدمية تفعيل النظام والتجاوب السريع مع متطلباته، وضرورة التعاون الجاد والمخلص والمستمر من الجميع، ليحقق النظام الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام. وحث أمير المنطقة إدارة تقنية المعلومات بالإمارة، على اكتمال المشروعات الإلكترونية بالإمارة، لتسهيل وتطوير آليات التواصل بين المراجع والإمارة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية تمكن من اختصار الوقت وتوفير الجهد على المراجعين، ورفع كفاءتها التنسيقية مع الجهات الحكومية، وتعزيز منظومة الاتصال الإلكتروني بين الإمارة ومحافظاتها ومراكزها سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية إقامة حملة توعوية مع الجهات الحكومية لتثقيف المجتمع بهذه الخدمة.

وأوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالإمارة يوسف بن محمد الحربي، أن المنظومة الإلكترونية التي تعمل إمارة المنطقة بشكل متسارع على بنائها، وأن تدشين المرحلة الثانية من صوت المواطن الذي يعد شريك التنمية، يسهم بتقديم الخدمات للمستفيد بشكل ميسر وسريع عالي الجودة وتفعيل عالٍ للدور الرقابي لتتحقق الصورة المثالية للشراكة الإستراتيجية بين منظومة الأجهزة الحكومية والخدمية بالمنطقة ، وتحقيق الصورة المثالية من الشفافية والتعاون المثمر الملموس.

فيما بين المهندس صالح الرسي مدير إدارة التطبيقات وتطوير الأنظمة بالإمارة مدير مشروع نظام "صوت المواطن"، أن نظام البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية تم تطويرها من قبل إمارة منطقة القصيم تتيح وبشكل سهل وسريع إرسال البلاغات والمقترحات من قبل المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخدمية بمنطقة القصيم، ويتيح النظام إدارة الكترونية كاملة واستقبال الردود من الجهات الحكومية ومعالجتها بالتواصل مع المستفيد بشكل إلكتروني تحت إشراف مباشر من إمارة المنطقة من خلال شاشات متابعة متاحة لقيادات الإمارة والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مستخدمي النظام هم، المواطن، ومنسق الجهة، ومختص الجهة، وقيادي الجهة، وقيادات الإمارة، وأن دور المسؤول الأول للجهة الحكومية (قيادي الجهة) متابعة آلية لخط سير البلاغات بالجهة مع الردود الخاصة بالمواطنين من خلال "DashBoard"، واستقبال رسائل "SMS" عن المعاملات المتأخر بجهته، والعمل على دعم الآليات اللازمة التي توفر سرعة الرد الإيجابي على صوت المواطن في الجهة.

من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة القصيم، سعادة السفير البريطاني السيد سايمون كوليس. وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. ونوه سموه بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا وحجم التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

.. ومستقبلاً السفير البريطاني