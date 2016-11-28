د. السالم: التحديات الأمنية تحتم التحول إلى مرحلة «الاتحاد»

دعا د. أحمد السالم وكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التحول للاتحاد الأمني فيما بين وزارات الداخلية، بغية مواجهة التهديدات التي تواجه دول المنطقة، وخاصة جرائم الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. وأكد في كلمته أمام الاجتماع التحضيري للاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، على أهمية توحيد الجهود الأمنية والتكاتف والتعاون بين الجهات الأمنية في دول المجلس لمواجهة التحديات الأمنية في وقت تحيط بالمنطقة العديد من الأزمات، ما يحتم بقاء دول مجلس التعاون متحدة للوصول إلى نجاحات أمنية مطلقة. وبيَّن السالم، أن المجتمعين سيتباحثون حول العديد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالشأن الأمني في دول المجلس, بهدف وضع توصيات نهائية لعرضها على طاولة اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه المزمع إقامته يوم غد الثلاثاء. من جهة أخرى، أشاد وكلاء وزراء داخلية دول مجلس التعاون بالتمرين التعبوي الأول الذي اختتم مؤخرا في مملكة البحرين تحت مسمى (تمرين دول أمن الخليج العربي 1)، ووصفوه بالنقلة النوعية في مسيرة العمل الأمني الخليجي.