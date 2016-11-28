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تدشين الهوية الجديدة لنادي القانون

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تدشين الهوية الجديدة لنادي القانون تدشين الهوية الجديدة لنادي القانون

دشن نادي القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية هويته الجديدة في حفل أقيم بهذه المناسبة الاربعاء الماضي، وكشف الستار خلال هذا الحفل عن التصميم الجديد لهوية النادي والأنشطة والبرامج المزمع عقدها. وشهد الحفل عميد الكلية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة وجه من خلالها ابناءه الطلاب لضرورة الالتحاق بالمناشط اللاصفية المقامة في الكلية أو على مستوى الجامعة لما في ذلك من تطوير لقدراتهم ورفع من كفاءتهم.

كما وجه شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة لدعمه المستمر لهذه المناشط كما شكر ابناءه الطلاب لما أطلع عليه من أنشطة وختم سعادته كلمته بشكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها سعادة المشرف على الأنشطة الطلابية في الكلية الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله النوفل المحاضر بقسم القانون الخاص.

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