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ولي العهد يبحث مع وزير البحرية الأميركية موضوعات الاهتمام المشترك

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بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع معالي وزير البحرية الأميركية راي مابوس عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في قصر الخليج أمس لمعالي وزير البحرية الأميركية والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة كرستفور هنزل وعدد من المسؤولين.

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حديث باسم بين سمو ولي العهد وراي مابوس

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الأمير عبدالعزيز بن سعود حاضراً الاستقبال

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