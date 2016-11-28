الإطاحة بعصابة أثيوبية قيمة مسروقاتها مليون ريال

العقيد فواز الميمان

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتشكيل عصابي يضم عشرة أثيوبيين، إثر تورطهم بارتكاب 17 جريمة سرقة ضد عملاء البنوك في عدد من أحياء العاصمة تجاوزت حصيلتها المليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في ارتكاب قضايا سرقة عملاء البنوك عقب خروجهم منها أسفرت تلك الجهود عن ضبط تشكيل يتكون من عشرة أثيوبيين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، جلهم من مخالفي نظام الإقامة.

وأضاف أنه وبسماع أقوالهم المبدئية أقروا بارتكاب 17 سرقة في عدد من أحياء العاصمة تجاوزت حصيلتها المليون ريال بتخطيط مسبق وتوزيع للأدوار فيما بينهم من خلال تتبعهم لعدد من عملاء البنوك وانتهاز الفرصة للاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال أو تكسير زجاج سياراتهم وفتحها قسراً.

وأكد العقيد الميمان أنه جرى إيقافهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالبعد عن حمل المبالغ النقدية الكبيرة ومراعاة التعليمات المنظمة لنقل الأموال والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية حفاظاً على سلامتهم.