حظك اليوم برج الحمل الإثنين 28/11/2016

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج النارى المعروف عنه قوة التحمل للضغوط والصبر الشديدين ولكنه على الرغم من ذلك سريع الغضب والانفعال ويحب التعبير عن مشاعره أولاً بأولاً.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدًا لك إذا كنت تعمل فى التسويق فلديك القدرة على الإقناع ومن المحتمل أن تقدم دفعة جدية لعملك، ولكن احرص على أن تعمل وفق خطة وتتجنب العشوائية كى لا تحصل على نتائج عكسية لمجهودك.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

تشعر بالتفاؤل على الصعيد العاطفى اليوم، وستكون قادرًا على التعامل مع أى ارتباك طارئ فى ظروف أسرتك أو علاقتك العاطفية اليوم، وستكون قادرًا على احتواء غضب شريكك مهما كان سببه.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

حاول أن تأخذ حالتك الصحية فى الاعتبار وأن تركز كثيرًا على الأعراض غير الطبيعية التى تطرأ عليك وأن تستشير الطبيب بشأنها ولا تتجاهلها قبل أن تتفاقم وتصبح مشكلة كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هذا هو أفضل وقت لقطع الأخصان الميتة فى حياتك والتخلى عن كل الأشخاص الذين انقطعت علاقتك بهم فى الواقع ولكنك تبقى فقط على المظهر الخارجي، ومن المتوقع أن تتحلى اليوم بالشجاعة اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة النهائية.