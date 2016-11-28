أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 28/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج الحمل الإثنين 28/11/2016

>

نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج النارى المعروف عنه قوة التحمل للضغوط والصبر الشديدين ولكنه على الرغم من ذلك سريع الغضب والانفعال ويحب التعبير عن مشاعره أولاً بأولاً.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

اليوم مناسب جدًا لك إذا كنت تعمل فى التسويق فلديك القدرة على الإقناع ومن المحتمل أن تقدم دفعة جدية لعملك، ولكن احرص على أن تعمل وفق خطة وتتجنب العشوائية كى لا تحصل على نتائج عكسية لمجهودك.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

تشعر بالتفاؤل على الصعيد العاطفى اليوم، وستكون قادرًا على التعامل مع أى ارتباك طارئ فى ظروف أسرتك أو علاقتك العاطفية اليوم، وستكون قادرًا على احتواء غضب شريكك مهما كان سببه.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

حاول أن تأخذ حالتك الصحية فى الاعتبار وأن تركز كثيرًا على الأعراض غير الطبيعية التى تطرأ عليك وأن تستشير الطبيب بشأنها ولا تتجاهلها قبل أن تتفاقم وتصبح مشكلة كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هذا هو أفضل وقت لقطع الأخصان الميتة فى حياتك والتخلى عن كل الأشخاص الذين انقطعت علاقتك بهم فى الواقع ولكنك تبقى فقط على المظهر الخارجي، ومن المتوقع أن تتحلى اليوم بالشجاعة اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة النهائية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى