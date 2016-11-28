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حظك اليوم برج الثور الاثنين 28/11/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 28/11/2016

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج المعروف بشخصيته العنيدة الصلبة جدًا ورغم ذلك هو مرن للغاية فى ما يتعلق بالعمل والأفكار الجديدة والتطوير.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم يشهد نجاحًا كبيرًا على الصعيد المهنى لمواليد برج الثور، خاصة الذين يرتبط عملهم بالتعليم أو الكتابة بأى شكل من الأشكال، ومن المرجح أن يكون اليوم جيد جدًا للطلاب والباحثين أيضًا، واليوم مناسب للاستثمار فى خطط على المدى الطويل.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

من المفترض أن تتسبب العلاقة العاطفية فى رسم الابتسامة على وجهك ومنحك السعادة والفرح، وحين تكون العلاقة دائمًا مصحوبة بالخلافات والمشاكل ولا تقدم لك هذا الشعور فعلى الأغلب أنت تسير فى مسار خاطئ.

برج الثور على الصعيد الصحي:

من عدة أيام أهملت النظام الغذائى الصارم الذى كنت تخضع له وأهملت التمارين الرياضية أيضًا، وهو ما ينعكس على معنوياتك وتعيش الكثير من المشاعر السلبية فحاول أن تستعيد حماسك وتتشجع من جديد ولا تستسلم لهذه الحالة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

مزاجك هذه الأيام ليس على ما يرام، ورغم أن هناك العديد من الفرص المتاحة فى مختلف الجبهات إلا أنك غير مستعد أبدًا للاستفادة منها واغتنام إحداها على الأقل، حاول أن تنعش حماسك بنشاط مختلف وجديد.


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مصر 365

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