حظك اليوم برج السرطان الاثنين 28/11/2016

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأنهم من أكثر الشخصيات المزاجية.

حظك اليوم برج السرطان على المستوى العاطفى..

أنت فى مرحلة رائعة فيما يخص علاقتك العاطفية، عليك أن تبذل قصارى جهدك لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها، اليوم مناسب جدًا للقاء الحبيب، كذلك يجب أن يكون هناك حوار مشترك بينكما عن المستقبل.

برج السرطان على الصعيد المهنى...

إجراءات مفاجئة على مستوى العمل قد تؤثر عليك سلبًا، على الرغم من أن علاقاتك فى العمل جيدة إلى حد كبير، إلا أن هذا لن يساعدك فى الخروج من الأزمة الحالية.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

تناول كميات كبيرة من المياه يوميًا الحل الأفضل للحفاظ على صحتك وحمايتها من أى مخاطر صحية متوقعة، ما عليك إلا أن تتبع نظاما غذائيا جيدا، وتستمع إلى نصائح الطبيب.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة...

ربما تتخذ بعض القرارات المفاجئة التى من شأنها أن تغير حياتك المهنية إلى حد كبير، وذلك بناءًا على رأى أحد الأشخاص المقربين لك الذى سيجعلك تشعر بأنه من الضرورى أن تتخذ هذه القرارات