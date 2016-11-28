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ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط صاحب محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور " والخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل  وبحوزته 1028 عبوة  مستحضرات تجميل مغشوشة ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

 


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مصر 365

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