الجبلاية تطالب "الرياضة" بتحديد جلسة مع الداخلية لمناقشة عودة الجماهير

كتب رامى ناجى

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بتحديد جلسة مع وزارة الداخلية فى الأيام القادمة، لبحث عودة الجماهير إلى المدرجات فى مباريات الدورى الممتاز.

ويسعى مجلس الجبلاية لعقد جلسة مع الداخلية لعودة الجماهير بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 التى من المقرر أن تقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

وتعهد وزير الرياضة بتحديد جلسة قريبا مع الداخلية، خاصة أن هناك ترحيبا بعودة الجماهير بعد الظهور اللائق فى مباراة الزمالك أمام صن داونز الجنوب الأفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره الغانى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.