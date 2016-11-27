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«الاتحاد الأوروبي»: استقرار مصر أمر مهم لأوروبا

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«الاتحاد الأوروبي»: استقرار مصر أمر مهم لأوروبا «الاتحاد الأوروبي»: استقرار مصر أمر مهم لأوروبا

القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة راينهولد برندر

قال القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة راينهولد برندر، إن الزيارة الخاصة لممثلي حزب الشعب الأوروبى، وهو أكبر الأحزاب بالبرلمان الأوروبي، تعد الثالثة خلال عام واحد، إذ تأتي بعد زيارة وفد المشرق بالبرلمان الأوروبي والتي كانت أوائل الشهر الجارى، وقبلها كانت زيارة لوفد من البرلمان الأوروبى فى فبراير الماضي.

وأضاف فى كلمته، خلال حفل استقبال، مساء اليوم الأحد، أن زيارة إلمار بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وماريا جابريل، وويم فان دى كامب، تعكس الاهتمام بمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة شريك إستراتيجى لأوروبا ويمكن لكلاهما الاستفادة من الشراكة معا، معتبرًا أن مثل هذه الزيارات تساعد على تعميق العلاقات.

وأكد برندر، على أن استقرار أمر مهم لأوروبا، نظرا لمكانتها الكبيرة فى الشرق الأوسط وكذلك فى منطقة المتوسط.

واختتم رينهولد كلمته، بالدعوة للعمل معًا ولمضاعفة الجهود بين مصر وأوروبا لتحقيق المصلحة للجميع.

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