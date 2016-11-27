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نزوح المئات في شرق حلب مع تقدم الجيش السوري

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نزوح المئات في شرق حلب مع تقدم الجيش السوري نزوح المئات في شرق حلب مع تقدم الجيش السوري

ارشيفية

قالت مصادر يوم الأحد إن المئات من السكان فروا من المناطق القريبة من خطوط القتال في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة مع تقدم الجيش السوري والقوات المتحالفة معه مما زاد مخاوف مقاتلي المعارضة من أن يؤدي ذلك إلى شطر أهم معقل حضري لهم إلى نصفين، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وسيطر الجيش وحلفاؤه يوم السبت على حي هنانو السكني على الجبهة الشمالية الشرقية لشرق حلب المحاصر. وقال الجيش يوم الأحد إنه سيطر على حي جبل بدرو المجاور.

ولم تكن أي من المنطقتين مكتظة بالسكان لكن تقدم الجيش المدعوم بضربات جوية روسية أثار مخاوف بين مقاتلي المعارضة من عزل الجزء الشمالي من شرق حلب عن الجزء الجنوبي. وهذا سيضعف سيطرتهم على الشرق ويجعل المزيد من السكان أكثر قربا من الخطوط الأمامية للقتال.

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