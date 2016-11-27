أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تيار “المستقبل” اللبناني ينتخب سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية

Google+ Print
تيار “المستقبل” اللبناني ينتخب سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية تيار “المستقبل” اللبناني ينتخب سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية

سعد الحريري – أرشيفية

انتخب تيار “المستقبل” اللبناني في ختام مؤتمره العام الثاني اليوم الأحد رئيس المكلف سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية، وأحمد الحريري أمينا عاما للتيار.

وذكر بيان لتيار “المستقبل” أن المؤتمر الذي شارك فيه 2400 ناخب و400 عضو مراقب، انتخب 20 عضوا للمكتب السياسي بعد رفع عددهم بناء على توصية رئيس الحكومة المكلف الحريري, والذي عين وفقا للنظام الداخلي للتيار 12 عضوا.

كما عين الحريري كل من باسم السبع وريا الحسن وسمير ضومط نوابا للرئيس, والنائب جمال الجراح ممثلا للتيار في كتلة “المستقبل” النيابية.

وفاز أيضا المحامي محمد المراد أمين بمركز سر هيئة الإشراف والرقابة في تيار “المستقبل” بالتزكية.

وأضاف بيان التيار أن أعضاء المؤتمر ناقشوا على مدى يومي الانتخابات التقرير السياسي والوثيقة الاقتصادية الاجتماعية للتيار, إضافة إلى التقرير التنظيمي والنظام الداخلي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس