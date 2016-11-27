تيار “المستقبل” اللبناني ينتخب سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية

انتخب تيار “المستقبل” اللبناني في ختام مؤتمره العام الثاني اليوم الأحد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية، وأحمد الحريري أمينا عاما للتيار.

وذكر بيان لتيار “المستقبل” أن المؤتمر الذي شارك فيه 2400 ناخب و400 عضو مراقب، انتخب 20 عضوا للمكتب السياسي بعد رفع عددهم بناء على توصية رئيس الحكومة المكلف الحريري, والذي عين وفقا للنظام الداخلي للتيار 12 عضوا.

كما عين الحريري كل من باسم السبع وريا الحسن وسمير ضومط نوابا للرئيس, والنائب جمال الجراح ممثلا للتيار في كتلة “المستقبل” النيابية.

وفاز أيضا المحامي محمد المراد أمين بمركز سر هيئة الإشراف والرقابة في تيار “المستقبل” بالتزكية.

وأضاف بيان التيار أن أعضاء المؤتمر ناقشوا على مدى يومي الانتخابات التقرير السياسي والوثيقة الاقتصادية الاجتماعية للتيار, إضافة إلى التقرير التنظيمي والنظام الداخلي.

أ ش أ