كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 / 11 / 2016 و التى جاء فى مقدمتها، 7 بنود فى اجتماع الجبلاية بلجنة الشباب بالبرلمان، وهانى رمزى مديرا فنيا لمنتخب المحليين.

ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، فى حضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والأعضاء كرم كردى وحازم الهوارى ومجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح وحازم إمام وسيف زاهر والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد عددا من الملفات.

استقر اتحاد الكرة على تعيين هانى رمزى، المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى، مديرا فنيا لمنتخب المحليين الذى سيتم تشكيله خلال الفترة المقبلة، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018.

عقد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية ورضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام تم الاتفاق خلالها على إصدار بيان تأييد للحكام ضد انتقادات الأندية، والتأكيد على أن مجلس الجبلاية يقف وراء حكامه.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على رفع بدلات الحكام ممن يديرون مباريات الناشئين والقطاعات إلى 300 جنيه بدلًا من 100 جنيه للمباراة الواحدة.

"الطائرة" يدعو وزير الرياضة لحضور افتتاح البطولة العربية لأندية السيدات

أكد نور زكى، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة ومدير البطولة العربية لأندية السيدات، التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 ديسمبر المقبل، دعوة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل الافتتاح بنادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

حمل مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، مجلس الجبلاية السابق برئاسة جمال علام مسئولية الأزمة التى يشهدها عدد من أندية القسم الرابع بعدم اعتمادهم فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وبالتالى استبعاد بعضهم من الصعود لدورى القسم الثالث.

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مرة أخرى تأجيل زيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمقر القلعة البيضاء، لافتتاح بعض الانشاءات الجديدة.

أثنى أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر الأول، على تألق محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخراً مع الزمالك، قائلا، "شيكا لاعب كبير، وعودته لمستواه المعروف مكسب للزمالك والمنتخب".

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، على نقل المران الجماعى غدا الاثنين، ليقام بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس، استعدادا لملاقاة وادى دجلة بعد غد الثلاثاء فى نفس الملعب ضمن الأسبوع الـ12 للدورى الممتاز.

اعتذر النادى الأهلي رسميًا عن المشاركة فى دورة البحرين الودية، المقرر لها يناير المقبل بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه عن صفوف الفريق خلال الفترة التى ستُقام فيها الدورة.

استبعد الجهاز الفني لسموحة بقيادة حلمي طولان حسام باولو مهاجم الفريق بعد اتخاذ قرار بحرمانه من المشاركة فى التدريبات والمباريات على خلفية سماع طولان لباولو في مباراة أسوان السابقة، وهو يقول فى إحدى هجمات فريق أسوان إنها كان لابد أن تُحتسب ضربة جزاء.