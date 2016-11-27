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وزير الداخلية الكويتى يؤكد عمق علاقات التعاون بين الكويت والبحرين

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وزير الداخلية الكويتى يؤكد عمق علاقات التعاون بين الكويت والبحرين وزير الداخلية الكويتى يؤكد عمق علاقات التعاون بين الكويت والبحرين

>(أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، عمق علاقات التعاون بين الكويت والبحرين، مؤكدا أنها تسمو دائما وفق ما يحقق صالح الشعبين والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد الخالد مع نائب وزير داخلية مملكة البحرين الفريق عادل بن خليفة الفاضل اليوم الأحد، وفق بيان للادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية.

وقال البيان أن الشيخ محمد الخالد، أكد خلال اللقاء أن العلاقات الكويتية البحرينية تعد "نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية".

وأشار إلى أن الشيخ محمد الخالد بحث مع الفريق عادل الفاضل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا التطورات الأمنية على الساحة الاقليمية والخليجية.

وذكر البيان أن الفريق عادل بن خليفة الفاضل توجه بالشكر والامتنان لدولة الكويت والشيخ محمد الخالد على حسن الاستقبال وكرم الوفادة ونقل تحيات وتقدير وزير الداخلية البحرينى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، مؤكدا تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا التى تم بحثها فى اللقاء.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لجهاز أمن الدولة الداخلى والخارجى اللواء عصام سالم النهام.


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