الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد الحرس الوطنى الأمريكى وعضو رئاسة هيئة الأركان المشتركة الفريق أول جوزيف لينجيل والوفد المرافق له،العلاقات الثنائية بين الجيشين الصديقين وأوجه التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن فريحات، الفريق أول جوزيف لينجيل والوفد المرافق اليوم الأحد، بمكتبه بمقر القيادة العامة، بحضور السفيرة الأمريكية بعمان أليس ويلز، حسبما أفاد بيان صدر اليوم عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.