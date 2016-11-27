بالفيديو والصور: هايدي موسى بكل هذا الحزن في عيد ميلادها

رغم احتفالها بعيد ميلادها وسط نجوم برامج ستار اكاديمي واراب أيدول، وسعادتها بالفوز بجائزة الدير جيست كأفضل مطربة صاعدة للمرة الأولى بتاريخها، شاركت نجمة ستار اكاديمي هايدي موسى جمهورها مقطعاً حزيناً للغاية لأغنية "حبيته بيني وبين نفسي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وانشغل الجمهور بالبحث عن سر كل هذا الحزن.

هايدي احتفلت بعيد ميلادها الثالث والعشرين على متن إحدى البواخر النيلية مع محبوبة العرب كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، إضافة إلى نجوم ستار اكاديمي محمد شاهين، مينا عطا، شيرين يحيى، محمد عباس، محمد سراج، سالي أحمد، وشاهيناز ضياء، ونشرت صوره الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وبدت سعيدة للغاية، ولكنها بنهاية اليوم شاركت متابعيها مقطعاً مصوراً لها وهى تقدم أغنية شيرين عبد الوهاب "حبيته بيني وبين نفسي"، بحزن واضح فسره مقربون منها بالاندماج الفني والاحساس مؤكدين أن هايدي لا تمر بقصة حب كما توقع البعض.

هايدي افضل مطربة صاعدة عام 2016 تقدم الأغنية الشهيرة للنجمة شيرين .. شاهدوها وأخبرونا هل ما نسمعه إحساس فني، أم شجن يخفي الكثير من الحزن؟