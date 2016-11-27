أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أنفقت 22 ألف دولار لتشبه كيم كردشيان وإعترفت: "هذا الأمر دمّر حياتي"

Google+ Print

الإثنين 28-11-2016 02:11

أنفقت الشابة البريطانية كلير ليسون Claire Leeson 18 ألف يورو (22 ألف دولار) لكي تصبح شبيهة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian.

ليسون البالغة من العمر 27 عاماً، ظهرت لأول مرة كعارضة في برنامج تلفزيون واقع، وكانت حينها في الـ18 من عمرها، وأخبرها أحد الأصدقاء أنها تشبه كيم بشكل كبير.

وقد خضعت كلير لعمليات تجميل عدّة وطبّقت الماكياج الخاص بـكيم لتصبح نسخة منها، ومن ثم قامت بنشر صور ومقاطع لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام".

ومنذ أيام قامت كلير بنشر صورة على الإنستقرام تخبر فيها الجميع أن الشبه بينها وبين كيم كردشيان يدمّر حياتها. وصرحت لموقع الـ Daily mail: "لقد أرهقت من كثرة المقارنة بيني وبين كيم.. أنا شخصية مستقلة".

وأضافت: "لطالما أردت أن أصبح مشهورة بكوني شبيهة للنجمة كيم كردشيان، لكن هذا جاء بنتائج عكسية، والآن أكره أن أكون نسخًة منها".

واختتمت حديثها قائلة: "هذا الأمر يدمّر حياتي، وتعليقات الناس تجعلني أبدو سخيفة.. الناس لاتعرف أن المقارنة بيني وبين كيم تجعلني حزينة للغاية".

 

هل تستأجر كيم كارداشيان رحم صديقتها لإنجاب طفلها الثالث؟

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ