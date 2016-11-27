أنفقت 22 ألف دولار لتشبه كيم كردشيان وإعترفت: "هذا الأمر دمّر حياتي"

أنفقت الشابة البريطانية كلير ليسون Claire Leeson 18 ألف يورو (22 ألف دولار) لكي تصبح شبيهة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian.

ليسون البالغة من العمر 27 عاماً، ظهرت لأول مرة كعارضة في برنامج تلفزيون واقع، وكانت حينها في الـ18 من عمرها، وأخبرها أحد الأصدقاء أنها تشبه كيم بشكل كبير.

وقد خضعت كلير لعمليات تجميل عدّة وطبّقت الماكياج الخاص بـكيم لتصبح نسخة منها، ومن ثم قامت بنشر صور ومقاطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام".

ومنذ أيام قامت كلير بنشر صورة على الإنستقرام تخبر فيها الجميع أن الشبه بينها وبين كيم كردشيان يدمّر حياتها. وصرحت لموقع الـ Daily mail: "لقد أرهقت من كثرة المقارنة بيني وبين كيم.. أنا شخصية مستقلة".

وأضافت: "لطالما أردت أن أصبح مشهورة بكوني شبيهة للنجمة كيم كردشيان، لكن هذا جاء بنتائج عكسية، والآن أكره أن أكون نسخًة منها".

واختتمت حديثها قائلة: "هذا الأمر يدمّر حياتي، وتعليقات الناس تجعلني أبدو سخيفة.. الناس لاتعرف أن المقارنة بيني وبين كيم تجعلني حزينة للغاية".

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