بالصور.. رفع 250 طن مخلفات و قمامة من شوارع قرية ببني سويف ‎

مراسل «ONA»

رفعت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا التابعة لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة وبإشراف شريف فتحي أبو الليل رئيس الوحدة، بالتعاون مع قسم البيئة 250 طن من مخلفات البناء والهدم والقمامة بشوارع ومداخل الوحدة.

وقال أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أن الحملة قامت برفع كميات ضخمة من القمامة وبقايا الهدم والبناء بمدخل الوحدة وطريق منقريش بني سويف وطريق الست معنية أبو سليم.

وأكد دسوقى، أن حملات رفع المخلفات مستمرة علي مدار اليوم لتنظيف جميع مداخل ومخارج القري وضبط المظهر العام لها.