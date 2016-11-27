خلطات الجدّة لصبغ الشعر بشكل صحي... جرّبيها!

تعتبر الحناء من أفضل المواد الطبيعية المنسيّة التي تغذي الشعر وتكسبه الحيوية والقوة، وتساعد على زيادة كثافته ومنع تساقطه. كما أنها تساعد في علاج قشرة الرأس المزعجة، بالإضافة إلى أنّ العسل يعتبر من أكثر المواد الطبيعية براعة في زيادة رطوبة الشعر ونضارته، فهذان المكوّنان، إذا مزجا، سيكونان مركّباً شديد الفعالية والتغذية للشعر.

وعلى الرغم من اهتمام الجدّات باستخدام الحناء للعناية بشعرهن، إلا أننا أهملناها كثيراً بعد ظهور صبغات الشعر الكيميائية، ولكن ينبغي علينا عدم إهمال الحناء بعد الآن، ففوائدها للشعر لا تعدّ ولا تحصى، بداية من تغذية الشعر إلى ترطيبه وسلاسته، بالإضافة إلى علاج مشاكل التقصف والقشرة والهيشان، وغيرها...

إليك أفضل ثلاث وصفات من الحناء لتغذية شعرك ونعومته:

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الوصفة الأولى:

1.قومي بوضع كوب من الحناء الناعمة في وعاء عميق.

2.أضيفي إليه كوباً من الشاي المغلي ونصف كوب من العسل وبيضة كاملة.

3.اخلطي المكونات معاً، حتى يتجانس الخليط.

4.ضعي الخليط على جذور وأطراف شعرك مع تمشيطه جيداً.

5.اتركي الخليط لمدة ساعتين على الأقل، وإذا تسنى لك الوقت اتركيه أكثر.

6.اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

7.كرري ذلك مرّتين أسبوعياً، وستحصلين على شعر ناعم كالحرير بعد شهرين.

8.يمكنك اختيار الحناء الحمراء أو البنية، إذا كنت ترغبين في تغيير لون شعرك، أما إذا كنتِ ترغبين في تغذيته فحسب، فعليك اختيار الحناء السوداء العادية.

الوصفة الثانية:

1.قومي بوضع 5ملاعق من الحناء في وعاء.

2.أضيفي إليه ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت السمسم وبيضة كاملة مع ملعقة من العسل.

3.امزجي المكونات معاً حتى تحصلي على عجينة سائلة، واتركي العجينة لمدة ساعتين.

4.ضعي العجينة على شعرك لمدة ثلاث ساعات أو حتى تجف على شعرك.

5.اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

6.كرّري هذا القناع على شعرك مرة شهرياً، وستحصلين على شعر ناعم وصحي.

الوصفة الثالثة:

1.ذوّبي ثلاث ملاعق من العسل في كوب من الماء.

2.امزجيه مع كوب من الحناء، واتركي المزيج لمدة ساعة على الأقل، حتى تتخمر الحناء جيداً.

3.ضعي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة ست ساعات على الأقل.

4.اغسلي شعرك بالماء الفاتر، ثم قومي بعمل حمام زيت لشعرك لتساعدي على تنعيمه.

5.كرري ذلك مرة أسبوعياً لمدة شهرين على الأقل، إذ سيعمل على تغذية شعرك من الجذور وحتى الأطراف.