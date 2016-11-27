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لا تعتمدي كونتور الوجه في 2017 ... وإلا!

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الأحد 27-11-2016 19:52

تتبدل الموضة من سنة الى أخرى، وتتغير معها كلّ الصيحات الجمالية. لكن هل تخيلت يوماً أنّ الحواجب لم تعد مناسبة للموضة أو أنك ستحتاجين إلى تغيير حقيبة المكياج واستخدام ألوان جديدة من طلاء الأظافر؟ تابعي في هذا الموضوع كلّ تقنيات التجميل التي عليك التخلي عنها في العام الجديد، واكتشفي أهم صيحات المكياج للعام 2017.


كونتور الحواجب لم يعد مناسباً للعام 2017:
بعد أن انتشرت تقنيات تحديد الحواجب بشكل طبيعي ورسم الإطار بشكل واضح، بما عرف بكونتورينغ الحواجب في العام 2016. ها هي موضة الحواجب في العام 2017 تتجه نحو الطبيعية إلى درجة ترك الحواجب مبعثرة.
موضة الرموش الكثيفة:
انتشرت الرموش على شكل شعرة شعرة في العام الماضي. لكن في هذا العام ستحتاجين الى الرموش المستعارة، لتكثيف الحواجب بشكل طبيعي.
مكياج جريئة:
عرفت موضة العام 2016 بالألوان الترابية الطبيعية لمكياج العيون. في حين أنّ العيون المشرقة هي التي تسيطر في هذا العام، ولا سيما بالأيلاير الأزرق الداكن مع الماسكرا القوية.
انتهى عصر الكونتورينغ:
بعد أن تحوّل الكونتورينغ الى أساس لتوحيد لون الوجه وتحديد ملامحه. ها هو الاتجاه الجمالي يقضي على هذا الشكل من المكياج، ليتحول الوجه من دون عدة طبقات من الأساس، هو موضة 2017.
الشفاه اللامعة بألوان الزهرية:
قضى أحمر الشفاه الماتي على كلّ أشكال الغلوس في العام الماضي. إلا أنّ العام 2017 هو للشفاه اللامعة بامتياز. والمفاجأة أنّ أحمر الشفاه باللون الأحمر لم يعد في الصدارة، وإنما احتل اللونان الزهري والبنفسجي مكانه.
تابعي الصور لمزيد من التفاصيل.

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سيدتي

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