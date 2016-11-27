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جماعة كوبية معارضة تلغي وقفتها الاحتجاجية الأسبوعية حدادًا على وفاة «كاسترو»

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جماعة كوبية معارضة تلغي وقفتها الاحتجاجية الأسبوعية حدادًا على وفاة «كاسترو» جماعة كوبية معارضة تلغي وقفتها الاحتجاجية الأسبوعية حدادًا على وفاة «كاسترو»

فيدل كاسترو (أرشيفية)

ألغت أبرز جماعة معارضة في كوبا يوم الأحد مسيرتها الاحتجاجية الأسبوعية لأول مرة منذ 13 عاما بسبب وفاة خصمها اللدود الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي خيمت وفاته على البلاد.

وأعلنت الكوبية الحداد لمدة تسعة أيام وعلقت مبيعات الكحول وأيضا مباريات البيسبول.

وبحسب رويترز قررت جماعة ليديز إن وايت (نساء يرتدين الأبيض) تجنب إثارة التوترات هذا الأسبوع.

وقالت برتا سولر زعيمة الجماعة يوم الأحد “لن ننظم مسيرة اليوم حتى لا تعتبرها الحكومة استفزازا وحتى تتمكن من تكريمه.”

وأضافت “نحن نحترم الحداد على الآخرين ولن نحتفل بوفاة أي إنسان.”

وتدعو الجماعة التي تشكلت دعما لأزواج دخلوا السجن بسبب معارضتهم السياسية إلى مسيرات احتجاجية في هافانا كل أحد منذ قداس في كنيسة كاثوليكية قبل 13 عاما.

 

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