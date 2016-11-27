دراسة.. «السمنة» تتلف الدماغ

أكدت دراسة بريطانية حديثة إلى انه ثمة رابط بين وظائف الدماغ والسمنة ، الامر الذى يؤثر على المادة البيضاء الموجودة داخل الجمجمة، ما يؤدي إلى الإصابة بالخرف والزهايمر والاكتئاب،بالاضافة الى انه يؤثر على الذاكرة واللغة والقدرات البصرية.

وقد قام باحثون بجامعة كامبريدج البريطانية بعمل تجربة لاختبار عما إذا كانت السمنة تُسرع من عملية انكماش خلايا المخ التي تحدث عادة مع تقدم العمر، ونُشرت النتائج في دورية “بيولوجيا الأعصاب للشيخوخة” تحت عنوان “السمنة وعلاقتها بتقدم عمر الدماغ من منتصف العمر”.

وشملت الدراسة البريطانية 473 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 20 و87 عاماً بأوزان مختلفة، ونظر الباحثون في الفروقات غير العادية بين المشاركين، بينت النتائج أن الأشخاص في منتصف العمر الذين لديهم نسبة عالية من المادة البيضاء داخل الجمجمة، والمسؤولة عن عملية التعلم والأمراض العقلية المرتبطة بالدماغ، هم أصحاب الأوزان الزائدة.

وأوضح الباحثون، ما سبق بمثال، فالشخص البالغ من العمر 50 عاماً ويعاني من السمنة لديه مادة دماغية بيضاء تعادل تلك الموجودة لدى شخص أكبر منه بـ 10 سنوات على الأقل، باختصار “السمنة تتلف دماغك”، بحسب موقع “لايف هاك” الإلكتروني. ومع ذلك، لا تزال هذه الدراسة بحاجة إلى مزيد من البحث