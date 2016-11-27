مديرية التموين بأسيوط تغلق 24 محلا تجاريا بسبب عملهم بدون ترخيص

أسيوط - ضحا صالح

تمكنت مديرية التموين فى أسيوط بالتعاون مع مباحث التموين من تحرير 24 قضية لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص خلال حملة ليوم واحد ما بين الكافيتريات ومحال البقالة واللحوم والدواجن و3 محال اكسسوارات سيارات وتجارات للبويات.

وقام أفراد الحملة بإغلاق الـ 24 محل وتشميعها بالشمع الأحمر، مشددين على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة المحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع التي يتم تقديمها ومراجعة كافة التراخيص ومزاولة النشاط والشهادات الصحية، للحفاظ علي حقوق المواطن والقضاء علي المتلاعبين بالأسواق.